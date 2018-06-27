Аксенов назвал пиар-акцией учения ВМС Украины на границе с Крымом

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июня. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал учения военнослужащих военно-морских сил Украины на территории Херсонской области вблизи полуострова пиар-акцией. Об этом в среду сообщила пресс-служба крымского правительства.

"Учения ВС Украины у границ российского Крыма - это пиар-акция, которая не имеет никакого практического значения с военной точки зрения. Реальные возможности украинской армии несопоставимы с возможностями не только Вооруженных сил России, но и группировки российских войск в Крыму", - приводит слова Аксенова его пресс-служба.

Глава Крыма также обратил внимание, что "демонстративные учения" у границы с полуостровом "показывают всему миру, что Киев не собирается отказываться от политики террора, запугивания и вооруженных провокаций в отношении крымчан". "И если бы у этого преступного режима была хотя бы малейшая возможность безнаказанно использовать вооруженную силу против населения полуострова, он бы ее использовал без колебаний", - уверен Аксенов.

В этой связи он отметил, что действующее "усиление военной группировки на полуострове абсолютно оправдано и необходимо".

Как сообщил в среду пресс-центр украинских ВМС, военнослужащие военно-морских сил Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ) с подчиненными артиллерийскими частями провели учения на территории Херсонской области вблизи Крыма. В ходе учений "артиллеристы отработали вопросы поражения целей, была проведена тренировка с фактической корректировкой огня по целям в районах сосредоточения противника", а также действия артиллеристов в условиях ограниченной видимости и ночью.