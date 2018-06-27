Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 28.06:
$ 63.14
€ 73.6
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Аксенов назвал пиар-акцией учения ВМС Украины на границе с Крымом

Политика
27 июня, 18:33 UTC+3 СИМФЕРОПОЛЬ СИМФЕРОПОЛЬ 27, июня. /ТАСС

По словам главы республики, реальные возможности украинской армии несопоставимы с возможностями не только Вооруженных сил России, но и группировки российских войск в Крыму

Поделиться
Материал из 1 страницы

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 июня. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов назвал учения военнослужащих военно-морских сил Украины на территории Херсонской области вблизи полуострова пиар-акцией. Об этом в среду сообщила пресс-служба крымского правительства.

"Учения ВС Украины у границ российского Крыма - это пиар-акция, которая не имеет никакого практического значения с военной точки зрения. Реальные возможности украинской армии несопоставимы с возможностями не только Вооруженных сил России, но и группировки российских войск в Крыму", - приводит слова Аксенова его пресс-служба.

Глава Крыма также обратил внимание, что "демонстративные учения" у границы с полуостровом "показывают всему миру, что Киев не собирается отказываться от политики террора, запугивания и вооруженных провокаций в отношении крымчан". "И если бы у этого преступного режима была хотя бы малейшая возможность безнаказанно использовать вооруженную силу против населения полуострова, он бы ее использовал без колебаний", - уверен Аксенов.

В этой связи он отметил, что действующее "усиление военной группировки на полуострове абсолютно оправдано и необходимо".

Как сообщил в среду пресс-центр украинских ВМС, военнослужащие военно-морских сил Вооруженных сил Украины (ВМС ВСУ) с подчиненными артиллерийскими частями провели учения на территории Херсонской области вблизи Крыма. В ходе учений "артиллеристы отработали вопросы поражения целей, была проведена тренировка с фактической корректировкой огня по целям в районах сосредоточения противника", а также действия артиллеристов в условиях ограниченной видимости и ночью.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Крым
Персоны
Аксенов, Сергей Валерьевич
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тренер Лёв заявил, что сборная Германии по футболу не заслужила выхода в плей-офф ЧМ-2018
2
Премьер Дании заявил о возможности юридически заблокировать проект "Северный поток - 2"
3
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
4
На крыше торгового центра "Атриум" в центре Москвы произошел пожар
5
Главные стихотворения поэта Андрея Дементьева
6
Ученые назвали самое холодное место на Земле
7
Кому мешает газопровод "Северный поток — 2"
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости