МИД РФ призвал обратить внимание на участника конференции ОБСЕ в связи с делом Сенцова

МОСКВА, 27 июня. /ТАСС/. Правоохранительные органы должны обратить внимание на прозвучавшее в ходе конференции ОБСЕ в Киеве заявление по делу Олега Сенцова. Об этом говорится в опубликованном в среду комментарии МИД РФ.

"Обратили внимание на озвученные в ходе упомянутой конференции слова не представившегося участника, одетого в военную форму, - отметили в министерстве. - Он заявил, что лично на собственном автомобиле ввез в Крым некий предмет, ставший впоследствии одним из доказательств вины Олега Сенцова, а также осуществлял "другие мероприятия". Полагаем, что подобные высказывания должны стать предметом рассмотрения правоохранительных органов".

Во вторник на конференции ОБСЕ по свободе слова на Украине неизвестный мужчина в украинской военной форме заявил, что в 2014 году ввез на территорию Крыма некие предметы, из-за которых осудили Сенцова. СМИ, учитывая контекст заявления, посчитали, что речь могла идти о взрывчатке. Мужчина, согласно публикациям, также заявлял, что Сенцову якобы известна некая информация, "которая невыгодна Киеву". По его словам, он решил обо всем рассказать, чтобы спецслужбы выявили людей, "сдавших" Сенцова российским силовикам.

Украинские СМИ опознали в выступавшем гражданина Украины Сергея Стерикова. Он фигурирует в соцсети Facebook под псевдонимом Иван Сирко и позиционирует себя как бывший участник силовой операции, а ныне волонтер.

25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима. Как установлено следствием и судом, он создал террористическую группу, действовавшую в Крыму. Весной 2014 года ее участники совершили в Симферополе два теракта: подожгли офисы общественной организации "Русская община Крыма" и регионального отделения "Единой России".