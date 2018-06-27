Депутат Госдумы стал врио секретаря ярославского отделения "Единой России"

ЯРОСЛАВЛЬ, 27 июня. /ТАСС/. Депутат Государственной думы РФ Александр Грибов назначен временно исполняющим обязанности секретаря ярославского регионального отделения партии "Единая Россия". Об этом он сообщил ТАСС.

"Я назначен временно исполняющим обязанности секретаря ярославского регионального отделения "Единой России", - сказал Грибов.

Как сообщалось ранее, президиум генсовета "Единой России" в среду принял отставку секретаря регионального отделения партии Михаила Боровицкого. "Я сегодня проинформировал своих коллег, что подал заявление об отставке. Заявление написано по собственному желанию", - пояснил ТАСС Боровицкий.

Михаил Боровицкий был избран депутатом Ярославской областной думы шестого созыва в 2013 году, является ее председателем. В январе 2017 года Боровицкий был избран секретарем ярославского регионального отделения партии "Единая Россия".