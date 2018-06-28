Рябков: Иран поставил вопрос о проведении министерской встречи по ядерной сделке

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Иран поставил вопрос о проведении встречи министров оставшихся стран - участниц иранской ядерной сделки. Об этом заявил в четверг журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Иранская сторона поставила вопрос о проведении Совместной комиссии [по выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной сделке] на уровне министров иностранных дел", - сказал он.

Рябков также заявил, что итогом министерской встречи по иранской ядерной сделке должен стать сильный политический документ в ее поддержку.

"Все страны, которые остались в соглашении, как я понимаю, исходят из необходимости такого контакта, - сказал он. - На наш взгляд, его итогом должен стать сильный политический документ в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий".

