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Рябков: Иран поставил вопрос о проведении министерской встречи по ядерной сделке

Политика
28 июня, 9:55 дата обновления: 28 июня, 10:21 UTC+3

Замглавы МИД РФ заявил, что итогом встречи должен стать "сильный политический документ в ее поддержку"

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Иран поставил вопрос о проведении встречи министров оставшихся стран - участниц иранской ядерной сделки. Об этом заявил в четверг журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Иранская сторона поставила вопрос о проведении Совместной комиссии [по выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной сделке] на уровне министров иностранных дел", - сказал он.

Рябков также заявил, что итогом министерской встречи по иранской ядерной сделке должен стать сильный политический документ в ее поддержку. 

"Все страны, которые остались в соглашении, как я понимаю, исходят из необходимости такого контакта, - сказал он. - На наш взгляд, его итогом должен стать сильный политический документ в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий".
 

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Рябков, Сергей Алексеевич
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