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Рябков: РФ предложила США конкретные сроки встречи по стратегической стабильности

Политика
28 июня, 11:08 UTC+3 МОСКВА 28, июня. /ТАСС

Переговоры по стратегической стабильности проходят под председательством замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и первого заместителя госсекретаря США по политическим делам Томаса Шэннона

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МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Москва предложила Вашингтону конкретные сроки для проведения встречи по стратегической стабильности и ждет ответа американской стороны. Об этом заявил в четверг заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.

"Наш диалог с США по стратегической стабильности мы возобновим, - сказал дипломат. - Российская сторона предложила американским коллегами конкретные временные рамки, когда следующий раунд такого диалога может состояться после затянувшейся с сентября прошлого года паузы. Ждем ответа от американцев".

Переговоры по стратегической стабильности проходят под председательством Рябкова и первого заместителя госсекретаря США по политическим делам Томаса Шэннона. Создание этого канала связи стало одним из итогов визита госсекретаря США Рекса Тиллерсона в Москву в апреле минувшего года.

Глава МИД РФ Сергей Лавров многократно заявлял о том, что Москва всегда готова и открыта для продолжения консультаций и диалога по стратегической стабильности.

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Персоны
Тиллерсон, Рекс Лавров, Сергей Викторович Рябков, Сергей Алексеевич
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