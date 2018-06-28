Мосгоризбирком распределил выделенный на проведение выборов мэра бюджет

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Члены Мосгоризбиркома утвердили распределение бюджета, выделенного столичному избиркому на подготовку и проведение выборов мэра Москвы. Наибольшее количество средств направлено нижестоящим избирательным комиссиям, соответствующее решение принято на заседании в четверг, передает корреспондент ТАСС.

Ранее член Мосгоризбиркома Дмитрий Реут сообщал, что финансирование проведения выборов мэра Москвы, выделенное из столичного бюджета, не будет увеличено в связи с созданием загородных избирательных участков.

На сайте Московской избирательной комиссии сообщалось, что более 572 млн рублей выделено из столичного бюджета на проведение выборов мэра Москвы осенью 2018 года, что больше почти в 1,3 раза по сравнению с последними выборами главы города в 2013 году.

"Общий бюджет, выделенный на проведение выборов - 572 млн рублей. Из этой суммы предлагается нижестоящим избирательным комиссиям выделить 534 млн рублей, 37 млн рублей - Мосгоризбиркому", - сказал председатель Мосгоризбиркома Валентин Горбунов.