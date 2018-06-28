Лавров обсудил с послом ЕС в России двусторонние отношения, Украину и Сирию

МОСКВА, 28 июня. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров и глава представительства Евросоюза в РФ Маркус Эдерер обсудили в четверг отношения между Москвой и Брюсселем, а также урегулирование на Украине и в Сирии. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"В ходе беседы проведен обзор текущего состояния проблемных вопросов и путей нормализации отношений Россия-ЕС, - отметили в дипведомстве. - С российской стороны подчеркнута важность восстановления полноценной работы приостановленных по инициативе ЕС секторальных диалогов, а также дальнейшей интенсификации ритма внешнеполитических консультаций Россия-ЕС по темам, представляющим взаимный интерес".

Также был рассмотрен ряд вопросов международной повестки дня, включая урегулирование в Сирии и на Украине, добавили в МИД РФ.

Отношения РФ с Евросоюзом переживают сложный период после обострения ситуации на Украине в 2014 году и воссоединения Крыма с Россией. ЕС на этом фоне ввел ряд санкций в отношении Москвы. Очередное обострение произошло на фоне дела об отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери (тогда Эдерер был отозван для консультаций в Брюссель, однако позднее вернулся в Москву). МИД РФ неоднократно подчеркивал, что Россия заинтересована в выстраивании равноправных отношений с Евросоюзом.