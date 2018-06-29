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Замглавы ФСБ: Россия готова делиться опытом противодействия террористам в интернете

Политика
29 июня, 0:40 UTC+3 ООН ООН 29, июня. /ТАСС

Игорь Сироткин подчеркнул, что профилактическая работа в интернете должна носить адресный характер

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ООН, 29 июня. /ТАСС/. Активность террористических организаций в интернете требует адекватного ответа со стороны международного сообщества, Россия готова делиться накопленными в этой области опытом. Об этом заявил в четверг на Конференции высокого уровня глав контртеррористических структур государств ООН заместитель директора ФСБ России Игорь Сироткин.

Ссылаясь на накопленный в РФ опыт, замдиректора ФСБ отметил, что профилактическая работа в интернете должна носить адресный характер, а в ее основе "должна лежать последовательная государственная политика". "На протяжении последних десятилетий в Российской Федерации достигнуты положительные результаты в сфере противодействия терроризму и экстремизму, мы готовы делиться накопленным опытом ради достижения общей цели", - добавил он.

"Угрозу безопасности представляет активное использование международным террором современных возможностей информационно-телекоммуникационных технологий, - отметил он. - Несмотря на фактическое поражение в условиях открытого военного противостояния, главари международных террористических организаций наращивают массированное распространение своих идей в различных регионах мира, тем самым "подпитывая" имеющиеся и создавая новые очаги социальной, межконфессиональной и межэтнической напряженности". По словам замглавы ФСБ РФ, "угрозе вовлечения различных групп населения в орбиту террористического влияния необходимо противопоставить системную профилактическую работу по неприятию в обществе идеологии терроризма".

По его словам, в 2017 году в Российской Федерации "к отказу от экстремистской деятельности склонено более 1300 граждан, что почти на 20% превышает показатель 2016 года, когда их было 1137, а число отказавшихся от террористической деятельности составило 58 человек, что в полтора раза больше, чем в 2016 году, когда их было 37".

Конференция глав контртеррористических ведомств стран ООН проходит в Нью-Йорке 28-29 июня.

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