Посол России Михаил Камынин удостоен высокой государственной награды Кубы

ГАВАНА, 29 июня. /ТАСС/. Михаил Камынин, проработавший десять лет послом России на Кубе, был награжден в четверг медалью Дружбы за вклад в укрепление российско-кубинских отношений. Высокую государственную награду ему вручил глава МИД карибской страны Бруно Родригес.

Решение о награждении Камынина принял Госсовет островного государства. На торжественной церемонии вручения медали, проходившей в кубинском внешнеполитическом ведомстве, присутствовали заместитель председателя Совета министров, министр экономики и планирования, сопредседатель российско-кубинской межправительственной комиссии Рикардо Кабрисас, председатель парламентской группы дружбы Куба - Россия Арнальдо Тамайо, глава Кубинского института дружбы народов Фернандо Гонсалес, сотрудники МИД карибской страны, российские, белорусские и казахстанские дипломаты.

"Отношения между Кубой и Россией являются превосходными, правительства обеих стран придают им большое значение. Огромная заслуга в этом принадлежит Михаилу Камынину", - отметил, обращаясь к собравшимся, заместитель главы кубинского внешнеполитического ведомства Рохелио Сьерра. Он добавил, что, возглавляя дипломатическое представительство, Камынин неустанно работал над укреплением российско-кубинского сотрудничества как в политической, так и в торгово-экономической сфере. "Куба также благодарна России за неизменную поддержку нашего требования о прекращении блокады со стороны США", - указал Сьерра.

Принимая почетную награду, Камынин отметил, что она является "выражением исторической дружбы между российским и кубинским народами". По словам дипломата, он всегда с теплотой будет вспоминать о своем пребывании на Кубе.

В ближайшее время Камынин завершит свою миссию в карибской стране и отправится работать послом в Португалию.

Стратегические отношения

"За десять лет, проведенных мною на Кубе в качестве чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации, было сделано многое. Пришлось выводить наши двусторонние отношения из определенного застоя. Мы достигли хороших результатов благодаря совместным усилиям российской и кубинской сторон и, что очень важно, благодаря соответствующему настрою высшего руководства наших государств", - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС Камынин.

Он подчеркнул, что сегодня российско-кубинские отношения находятся в отличном состоянии и имеют большую перспективу. "Завершая миссию, я удовлетворен тем, что сделано в плане вывода взаимодействия между Россией и Кубой на принципиально новые высоты. Уверен, что такой ритм развития стратегических отношений будет сохранен", - сказал дипломат. Он добавил, что в основе российско-кубинских отношений лежит богатый опыт сотрудничества, настоящая, неконъюнктурная дружба между народами и политическая воля высшего руководства обеих стран.