Следующая встреча астанинского формата состоится в Сочи 30-31 июля

ООН, 29 июня. /ТАСС/. Следующая встреча в астанинском формате с участием трех стран - гарантов перемирия в Сирии (Иран, Россия и Турция) состоится в Сочи 30-31 июля. Об этом заявил в пятницу журналистам заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин.

"Она состоится в последние два дня июля, это уже в принципе согласовано, в том формате, который мы уже делали и раньше - три страны - гаранта, стороны - наблюдатели и сирийские стороны", - сообщил он.

"Работа в астанинском формате - это, я считаю, большое достижение, которое мы хотели бы продолжить", - отметил замглавы МИД РФ.

Кроме того, как обратил внимание Вершинин, важным результатом астанинского процесса является создание и функционирование рабочей группы по обмену задержанными и телами погибших. "Это тяжелая работа, но пока, наверное, единственная, которая помогает установлению доверия между сторонами конфликта, - констатировал он. - Недавно такая группа провела очередное заседание в Анкаре, и она будет дальше работать, в том числе, как я надеюсь, на полях заседания в астанинском формате в Сочи 30-31 июля".

Работа с представителями "малой группы"

Москва ведет контакты с представителями "малой группы" по Сирии и не возражает против сопряжения ее усилий с астанинским процессом, отметил Сергей Вершинин.

"Мы знаем о деятельности "малой группы", мы проводим двусторонние контакты с ее представителями. Считаем, что вклад каждого, кто заинтересован в справедливом урегулировании в Сирии, был бы полезен, поэтому мы готовы к сопряжению усилий астанинского процесса и "малой группы", - сказал Вершинин.

При этом он подчеркнул, что основной процесс сирийского урегулирования "должен основываться на усилиях самих сирийцев". "Мы не хотели бы, чтобы навязывались какие-то рецепты извне, - отметил Вершинин. - Именно в этом мы видим следование букве и духу резолюции 2254 СБ ООН".

В состав "малой группы", наряду с представителями Франции, входят также США, Великобритания, Иордания, Саудовская Аравия.

Переговоры в Женеве

Следующие консультации в Женеве с участием трех стран-гарантов по Сирии состоятся в середине июля, уточнил Сергей Вершинин, отвечая на вопрос ТАСС.

"У нас запланированы новые консультации с господином [спецпосланником генсека ООН по Сирии Стаффаном] де Мистурой, надеюсь это будет в середине июля", - cказал Вершинин, отметив, что конкретная дата еще не намечена.

Это будут уже вторые за месяц консультации стран - гарантов перемирия в Сирии с де Мистурой. 19 июня такая встреча длилась более двух часов, Россию на ней представлял спецпредставитель президента по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев. Эмиссар ООН оценил заседание как очень полезное и продуктивное. Беседе с де Мистурой предшествовала отдельная встреча России, Ирана и Турции, а за день до этого состоялись переговоры с группами сирийской оппозиции.

Создание Конституционного комитета

Странам - гарантам астанинского процесса совместно с ООН удалось значительно продвинуться на пути создания конституционного комитета Сирии, заявил также Вершинин.

"Могу сказать, что, по нашим оценкам, мы значительно продвинулись по этому пути (создания конституционного комитета). В частности, хотел бы привлечь внимание к тому, что при нашем содействии правительство САР предоставило ООН список из 50 кандидатов", - констатировал он.

Вершинин обратил внимание, что сейчас необходимо дождаться соответствующих списков от оппозиции и гражданского общества. "Мы сделали то, что зависело от нас. Что касается оппозиции, мы хотели бы, чтобы этот список был предоставлен как можно быстрее и чтобы он был максимально широким", - пояснил он.

"Неделю назад у нас, представителей трех стран - гарантов астанинского процесса, состоялась встреча со спецпосланником по Сирии Стаффаном де Мистурой, - напомнил он. - Это была уже вторая встреча в таком формате. Мы очень предметно, детально говорили о том, как нам запустить процесс политического урегулирования, в частности, как нам выполнить рекомендации Конгресса сирийского нацдиалога в Сочи по созданию конституционного комитета, который приступил бы к работе в Женеве".

30 января в Сочи прошел Конгресс сирийского национального диалога. Его участники договорились сформировать конституционную комиссию в составе 150 человек при равных квотах от правительства САР, оппозиции и гражданского общества для рассмотрения вопросов конституционной реформы.