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Ремонт зала заседаний Госдумы откладывается на конец года

Политика
29 июня, 11:14 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Ранее ремонт планировался на лето

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Ремонт зала пленарных заседаний Госдумы, планировавшийся ранее на лето, откладывается на конец 2018 года. Об этом в пятницу сообщили ТАСС в аппарате нижней палаты парламента.

"Скорее всего, ремонт зала пленарных заседаний Госдумы, планировавшийся на лето, начнется в конце этого года", - сказал собеседник агентства. По его словам, "проект еще дорабатывается".

При этом параллельно с реконструкцией зала будет проходить подготовка исторического здания палат боярина Троекурова (строения XVI-XVII веков, расположенные во внутреннем дворе Госдумы), чтобы туда могли "переселиться" два комитета Госдумы - по международным делам и по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками. "Завершить эти работы, вероятно, удастся еще до окончания ремонта зала", - считает представитель аппарата Госдумы.

Как сообщила ранее пресс-секретарь управляющего делами президента РФ Елена Крылова, управделами планировало отремонтировать кровлю в здании Госдумы на Охотном Ряду до конца 2018 года и в эти же сроки провести работы по расширению зала пленарных заседаний. Вопрос ремонта здания на Охотном Ряду приобрел актуальность после того, как 14 июля во время заседания палаты протекла крыша.

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