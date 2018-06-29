Россия приостанавливает выдачу виз литовским участникам проекта "Миссия Сибирь"

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Россия из-за ситуации с советскими памятниками в Литве временно приостанавливает выдачу виз литовцам - участникам проекта "Миссия Сибирь", но готова возобновить литовские поездки в случае пересмотра Вильнюсом своей деструктивной линии. Об этом говорится в распространенном в пятницу комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Принято, в частности, решение воздержаться пока от выдачи виз литовцам, направляющимся в нашу страну в рамках проекта "Миссия Сибирь", целью которого является восстановление и обустройство захоронений литовских ссыльных, - отмечается в комментарии. - При этом хотелось бы особо подчеркнуть, что это вынужденная мера".

"В случае пересмотра Вильнюсом своей деструктивной линии и нормализации ситуации с российскими мемориальными объектами в Литве будем готовы возобновить литовские поездки в Российскую Федерацию", - пояснили в МИД РФ.

Как указали в ведомстве, "в последние месяцы со стороны литовских властей наблюдается ужесточение позиции в вопросах мемориальной деятельности России на территории Литвы".

В ведомстве отметили, что под предлогом разработки в министерстве культуры Литвы новой редакции "Правил благоустройства значимого для иностранных государств недвижимого культурного наследия" оказались фактически "заморожены все ремонтно-восстановительные работы, планируемые в текущем году на захоронениях советских воинов". "На неоднократные обращения на этот счет нашего посольства в МИД Литвы и минкультуры Литвы вразумительной реакции не последовало", - подчеркнули там.

В дипведомстве выразили серьезную обеспокоенность попытками демонтажа мемориалов советских воинов, особенно в городе Шяуляй, на фоне нежелания "возобновлять работу над проектом двустороннего соглашения по воинским захоронениям". "Хотя очевидно, что его подписание позволило бы подвести правовую основу под мемориальную деятельность России в Литве и, соответственно, Литвы в России", - добавили в ведомстве.