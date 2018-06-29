МИД России содействует контактам омбудсменов РФ и Украины

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России содействует контактам уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой и украинского омбудсмена Людмилы Денисовой. Об этом заявил в пятницу в беседе с ТАСС статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

По его словам, Москва контактирует с Киевом по поводу очередной поездки Москальковой на Украину. "Прежде всего два омбудсмена контактируют между собой: Москалькова была в Киеве, Денисова, я так понимаю, была в Москве, - указал замминистра. - Работа продолжается, это очень важно".

"МИД, конечно, содействует [этим контактам], - подчеркнул Карасин. - Помогает и посольство России на месте, и центральный аппарат МИД".