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МИД России содействует контактам омбудсменов РФ и Украины

Политика
29 июня, 12:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

В ведомстве добавили, что Москва контактирует с Киевом по поводу очередной поездки Татьяны Москальковой на Украину

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МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Министерство иностранных дел России содействует контактам уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой и украинского омбудсмена Людмилы Денисовой. Об этом заявил в пятницу в беседе с ТАСС статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин.

По его словам, Москва контактирует с Киевом по поводу очередной поездки Москальковой на Украину. "Прежде всего два омбудсмена контактируют между собой: Москалькова была в Киеве, Денисова, я так понимаю, была в Москве, - указал замминистра. - Работа продолжается, это очень важно".

"МИД, конечно, содействует [этим контактам], - подчеркнул Карасин. - Помогает и посольство России на месте, и центральный аппарат МИД".

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Персоны
Карасин, Григорий Борисович Москалькова, Татьяна Николаевна
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