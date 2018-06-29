Штаб по наблюдению за выборами мэра Москвы разработал критерии создания "дачных" участков

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Руководство Общественного штаба по наблюдению за выборами мэра Москвы разработало перечень рекомендаций из шести пунктов по созданию избирательных участков за пределами Москвы. Перечень предлагается передать на рассмотрение в соответствующую рабочую группу при Мосгоризбиркоме, сообщил в пятницу председатель штаба Алексей Венедиктов.

"Штаб разработал перечень стандартов по образованию загородных участков, которые, наш взгляд, являются обязательными: первое - тотальное видеонаблюдение по стандартам Москвы, то есть нет видеонаблюдения - нет участка. Второе - избирательные участки должны быть разведены с избирательными участками других субъектов, то есть они могут находиться в одном здании, но в разных помещениях", - сказал Венедиктов на заседании штаба.

Третий стандарт загородного участка - состав участковой избирательной комиссии (УИК). Минимальное к нему требование - председателем УИКа должен быть человек с московской регистрацией, "а оптимальное - председатель, его заместитель и секретарь, однако членами комиссии могут быть жители и других субъектов", - добавил председатель штаба.

Четвертое требование - наблюдателей от Общественной палаты из Москвы необходимо обеспечить трансфером и питанием в загородные участки. "Под это нам нужно будет финансирование за счет Москвы ", - добавил Венедиктов.

"Также предлагается рабочей группе при Мосгоризбиркоме рекомендовать предельное количество загородных избирательных участков - не более 10% от московских, то есть не более 300-330. Шестой пункт - в соответствии с федеральным законом и московским стандартом предлагается запретить удаление наблюдателей", - заключил он.

По словам Венедиктова, перечень предложений будет направлен в рабочую группу при Мосгоризбиркоме по образованию загородных избирательных участков для дальнейшего рассмотрения и занесения в проекты соглашений между Мосгоризбиркомом и шестью региональными избирательными комиссиями, где могут разместиться загородные участки.

О загородных участках

Ранее сообщалось, что депутаты Мосгордумы приняли внесенный мэром Москвы Сергеем Собяниным законопроект о возможности создания избирательных участков за пределами столицы. Власти Москвы планируют организовать загородные участки на транспортно-пересадочных узлах и в крупных садовых некоммерческих товариществах, поскольку, как пояснил инициативу Собянин, выборы пройдут в дачное время.

По словам председателя Мосгоризбиркома Валентина Горбунова, такие участки могут появиться в шести близлежащих к столице регионах: Московской, Калужской, Тверской, Тульской, Владимирской и Ярославской областях. Представители регионов в свою очередь отметили, что готовы помочь Москве с выборами на своей территории.

Чтобы определить, где будут расположены загородные участки, с 18 июня на портале мэра и правительства Москвы mos.ru работает раздел для сбора предложений жителей столицы. Также для этих целей Мосгоризбирком открыл горячую линию. Кроме того, свои предложения можно предоставить сотрудникам многофункциональных центров. Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.