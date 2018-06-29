Песков не стал комментировать данные СМИ о возможном назначении Бабича послом в Белоруссии

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отказался комментировать информацию СМИ о возможном назначении полпреда в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича послом России в Белоруссии.

"Мы тоже слышали такую информацию. [Прокомментировать] не могу", - сказал он.

"Мы никогда не подтверждаем и не опровергаем кадровые слухи, мы о [кадровых решениях] сообщаем, когда подписаны соответствующие документы", - заявил Песков.

Ранее в июне президент РФ Владимир Путин подписал указы о назначении полномочных представителей главы государства в федеральных округах. В четырех из восьми округов полпреды сохранили свои посты, в трех были назначены новые представители. Единственный округ, по которому не было обнародовано никаких указов, - Приволжский, где представителем президента работает Бабич.