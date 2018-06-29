Избирательный штаб Собянина собрал все подписи в поддержку кандидата

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Волонтеры избирательного штаба кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина собрали все необходимые для регистрации подписи избирателей. Об этом сообщил журналистам в пятницу глава штаба Константин Ремчуков.

Ранее Собянин подал в Московскую городскую избирательную комиссию документы, необходимые для выдвижения его кандидатом на должность мэра столицы. Действующий градоначальник намерен участвовать в выборах мэра столицы как самовыдвиженец. Кандидат на пост мэра, чтобы пройти регистрацию на выборах, должен собрать подписи 110 муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях. Кандидат-самовыдвиженец должен заручиться поддержкой 36 тыс. избирателей.

"Мы собрали всего более 50 тыс. подписей, а в Мосгоризбирком понесем около 39 тыс. при том, что требуется 36 тыс. <...> Следующее обязательное действие - это сбор подписей муниципалов. По закону требуется 110 подписей от 110 муниципальных округов, мы их собрали. Больше мы не собираем с учетом той ситуации, которая связана с дискуссией по поводу возможности отобрать подписи муниципалов у других кандидатов на должность мэра", - сказал Ремчуков.

Избирательный штаб Собянина начал работу 15 июня, там работает более 6 тыс. волонтеров. Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.