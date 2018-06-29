Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 62.76
€ 72.99
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Избирательный штаб Собянина собрал все подписи в поддержку кандидата

Политика
29 июня, 13:03 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Всего волонтеры штаба собрали более 50 тыс. подписей

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Волонтеры избирательного штаба кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина собрали все необходимые для регистрации подписи избирателей. Об этом сообщил журналистам в пятницу глава штаба Константин Ремчуков.

Ранее Собянин подал в Московскую городскую избирательную комиссию документы, необходимые для выдвижения его кандидатом на должность мэра столицы. Действующий градоначальник намерен участвовать в выборах мэра столицы как самовыдвиженец. Кандидат на пост мэра, чтобы пройти регистрацию на выборах, должен собрать подписи 110 муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях. Кандидат-самовыдвиженец должен заручиться поддержкой 36 тыс. избирателей.

"Мы собрали всего более 50 тыс. подписей, а в Мосгоризбирком понесем около 39 тыс. при том, что требуется 36 тыс. <...> Следующее обязательное действие - это сбор подписей муниципалов. По закону требуется 110 подписей от 110 муниципальных округов, мы их собрали. Больше мы не собираем с учетом той ситуации, которая связана с дискуссией по поводу возможности отобрать подписи муниципалов у других кандидатов на должность мэра", - сказал Ремчуков.

Избирательный штаб Собянина начал работу 15 июня, там работает более 6 тыс. волонтеров. Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Собянин, Сергей Семенович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
2
Реализация проекта Литвы "Миссия Сибирь" на территории России приостанавливается
3
Повышение тарифов ЖКХ с 1 июля в России уложится в план и не превысит 4%
4
Почему банк может заблокировать вашу карту
5
Саммит ЕС призвал Россию сотрудничать по расследованию крушения Boeing на Украине
6
Захарова заявила, что Запад обманул Россию
7
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости