Журналист Максим Шевченко подал документы для участия в выборах владимирского губернатора

ВЛАДИМИР, 29 июня. /ТАСС/. Журналист Максим Шевченко подал документы для участия в выборах губернатора Владимирской области в избирательную комиссию региона от КПРФ. Он стал пятым претендентом на пост главы региона, сообщается в пятницу на сайте регионального избиркома.

"Документы на выдвижение на должность губернатора Владимирской области в избирательную комиссию Владимирской области 29 июня представил Максим Леонардович Шевченко, выдвинутый избирательным объединением "Владимирское региональное отделение политической партии "Коммунистическая партия Российской Федерации", - говорится в сообщении.

"Всё, на мой взгляд вполне корректно, все в рамках закона, и я благодарю избирательную комиссию Владимирской области за юридически безупречную, внятную процедуру принятия документов", - сказал журналистам Шевченко.

Как сообщалось ранее, на должность губернатора Владимирской области также выдвинули свои кандидатуры действующая глава региона Светлана Орлова (Владимирское региональное отделение "Единой России"), депутат Законодательного собрания области Владимир Сипягин (региональное отделение ЛДПР), Иван Алтухов (Коммунистическая партия социальной справедливости), бывший вице-губернатор региона Александр Леонтьев (региональное отделение партии "Народ против коррупции").

Теперь кандидатам для регистрации необходимо до 25 июля преодолеть муниципальный фильтр, заручившись поддержкой 134 муниципальных депутатов.

Выборы губернатора региона пройдут 9 сентября, в единый день голосования.