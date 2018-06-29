Дипломаты РФ и США обсудили в МИД ядерную проблему Корейского полуострова

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Спецпредставитель Госдепартамента по КНДР Марк Ламберт в пятницу провел консультации с российскими дипломатами по ядерной проблеме Корейского полуострова. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"29 июня в Москве посол по особым поручениям МИД России Олег Бурмистров провел консультации с заместителем заместителя госсекретаря США Марком Ламбертом, который также был принят заместителем министра иностранных дел Российской Федерации Игорем Моргуловым, - отметили в ведомстве. - Состоялся обстоятельный обмен мнениями относительно состояния и перспектив процесса урегулирования всего комплекса проблем Корейского полуострова, включая ядерную".

Президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын 12 июня провели встречу в Сингапуре, на которой подписали совместный документ. В нем, в частности, Пхеньян объявил о готовности пойти на полную денуклеаризацию Корейского полуострова, а Соединенные Штаты обязались в ответ предоставить КНДР гарантии безопасности.

В МИД РФ неоднократно указывали на важность решения ядерной проблемы в шестистороннем формате (РФ, Китай, КНДР, США, Япония, Южная Корея). По словам министра иностранных дел России Сергея Лаврова, сам факт прямого контакта между Трампом и Ким Чен Ыном заслуживает поддержки, но "ясно, что в двустороннем формате эти проблемы в полной мере решиться едва ли смогут".