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"Единая Россия" утвердила три кандидатуры от партии на пост губернатора ЯНАО

Политика
29 июня, 17:05 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 29, июня. /ТАСС

Среди кандидатур - врио губернатора Ямала Дмитрий Артюхов, председатель городской думы Нового Уренгоя Ирина Груздева и депутат Госдумы Владимир Пушкарев

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ТАСС, 29 июня. Ямальское отделение "Единой России" утвердило трех кандидатов на пост губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО) от партии. Среди кандидатур, предложенных на пост главы региона, - врио главы ЯНАО Дмитрий Артюхов, сообщили в пятницу в пресс-службе регионального отделения партии.

Президент России Владимир Путин 18 мая подписал указ, согласно которому Дмитрий Кобылкин, руководивший ЯНАО с 2010 года, был назначен главой министерства природных ресурсов и экологии. 29 мая он назначил заместителя губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова врио главы региона.

"В списке, предлагаемом врио губернатора Тюменской области, три кандидатуры - врио губернатора Ямала Дмитрий Артюхов, председатель городской думы Нового Уренгоя Ирина Груздева и депутат Госдумы Владимир Пушкарев", - говорится в сообщении.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе окружного избиркома, региональные отделения парламентских партий не позднее чем за 60 дней должны предложить не менее пяти кандидатур главе Тюменской области. Он на основании поступивших предложений не позднее чем за 40 дней предлагает не менее пяти кандидатур президенту РФ. Глава государства выбирает из пяти кандидатур трех и не менее чем за 20 дней предлагает их законодательному собранию ЯНАО. Выбирать губернатора ЯНАО будут депутаты законодательного собрания округа.

Прямые выборы губернатора ЯНАО были отменены в 2014 году. Согласно поправкам, внесенным в устав округа, главу региона избирает окружная дума из кандидатур, предложенных президентом РФ. Список возможных кандидатов ему представляет губернатор Тюменской области, в которую входят ЯНАО и Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Югра), являющиеся равноправными субъектами РФ.

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Темы
Тюменская область Единый день голосования - 2018 Ямало-Ненецкий автономный округ Ханты-Мансийский автономный округ
Персоны
Артюхов, Дмитрий Андреевич Кобылкин, Дмитрий Николаевич Путин, Владимир Владимирович Пушкарев, Владимир Александрович
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