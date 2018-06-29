Дипломаты РФ и Финляндии обсудили аспекты встречи Путина и Трампа в Хельсинки

ХЕЛЬСИНКИ, 29 июня. /ТАСС/. Дипломаты России и Финляндии обсудили в пятницу на консультациях в Хельсинки аспекты предстоящей 16 июля встречи президентов РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа. Об этом сообщил в пятницу журналистам директор Департамента общеевропейского сотрудничества МИД РФ Андрей Келин.

"Да, эта тема [российско-американский саммит] была затронута. Коллег интересовали любые аспекты, связанные с тем, как проходили переговоры в Москве. Надо сказать, что финские коллеги также со своей стороны готовятся в том плане, что президент Финляндии Саули Ниинистё намерен провести двусторонние встречи с Путиным и Трампом, готовит свою повестку дня, он ее вчера огласил. Поэтому финская сторона подробно информировала нас о том, какие вопросы и результаты они сами хотели бы видеть от обсуждения этих вопросов, в частности арктической проблематики", - сказал он.

Как сообщила в четверг пресс-служба Кремля, саммит президентов РФ и США пройдет 16 июля в Хельсинки. Вашингтон подтвердил дату и место проведения встречи.

Келин отметил, что обмен мнениями с финской стороной находится на хорошем уровне, дипломатические консультации проходят несколько раз в год и покрывают практически всю европейскую тематику, включая международные организации, вопросы безопасности, взаимодействие с ЕС, военно-политические вопросы.

"Нынешние консультации имели особый интерес, поскольку Финляндии предстоит с конца этого года председательствовать в Совете Европы (СЕ), ситуация там очень сложная, происходит кризис, который может иметь довольно тяжелые последствия. Он связан не только с отсутствием наших парламентариев в Парламентской ассамблее Совета Европы достаточно длительное время, но и с тем, что появилась определенная опасность, связанная с членством в СЕ Азербайджана (в прошлом году Парламентская ассамблея СЕ приняла резолюции, в которых критически оценивалось состояние демократических институтов и прав человека в Азербайджане; Баку расценил эти документы как необъективные, предвзятые и преследующие цель оказать давление на страну - прим. ТАСС), и также Турция прекратила выплачивать значительную долю своего взноса в СЕ", - информировал российский дипломат. Келин также отметил, что обсуждалось то, что может сделать председательство такой страны, как Финляндия, в комитете министров Совета Европы и как она может повлиять на ситуацию, тем более что на ее председательство приходятся два важных события: 70-летие этой организации в мае следующего года и выборы нового генерального секретаря в июне.

Он добавил, что на консультациях обсуждался саммит ЕС по миграции и принятые там решения, военно-политические вопросы, связанные с деятельностью НАТО, в том числе с участием Хельсинки в крупномасштабных маневрах в начале осени этого года, которые будут проходить на территории стран НАТО, Финляндии и Швеции, а также работа по линии Совета Россия - НАТО.