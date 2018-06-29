Путин подписал указ о назначении сотрудников администрации президента

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ "О должностных лицах администрации президента РФ", которым назначил старших референтов и референтов президента, помощников секретаря Совета безопасности РФ.
"Назначить старшими референтами президента РФ: Мишустину Ларису Павловну, Шабанова Ярослава Васильевича", - говорится в документе.
Тем же указом президент назначил референтами Наталью Меликову, Татьяну Трубинову, Екатерину Хуторскую.
Помощниками секретаря Совета безопасности РФ назначены Александра Абелина, Александра Венедиктова, Наиля Мухитова, Алексей Павлов.