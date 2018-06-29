Главы МИД РФ и Зимбабве обсудили двусторонние отношения

МОСКВА, 29 июня. /ТАСС/. Главы МИД России и Зимбабве Сергей Лавров и Сибусисо Мойо обсудили в пятницу в телефонном разговоре актуальные вопросы отношений между двумя странами. Об этом говорится в сообщении российского дипведомства.

"Главы внешнеполитических ведомств двух стран обсудили некоторые актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня", - отметили в министерстве. Беседа состоялась по инициативе зимбабвийской стороны.

В начале марта Лавров посетил Зимбабве с визитом, в ходе которого обсуждались, в частности, перспективы взаимодействия в сфере добычи алмазов и военно-техническое сотрудничество.