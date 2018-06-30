Кандидат в губернаторы от "Единой России" подал документы в Воронежский облизбирком

ВОРОНЕЖ, 30 июня. /ТАСС/. Избирательная комиссия Воронежской области в субботу приняла документы от представителя регионального отделения партии "Единая Россия", врио губернатора области Александра Гусева для участия в выборах губернатора, сообщила ТАСС Воронежского облизбиркома Анастасия Сержантова.

"Кандидат от Воронежского регионального отделения партии "Единая Россия" Александр Гусев представил документы в избирательную комиссию, они приняты", - сказала Сержантова.

Гусев стал пятым кандидатом, подавшим документы в облизбирком - на этой неделе это сделали также представителей партий "Родина", ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия".

Воронежское региональное отделение партии "Единая Россия" по итогам тайного голосования 21 июня большинством голосов на внеочередной партийной конференции выдвинуло Александра Гусева кандидатом в губернаторы Воронежской области.

Сержантова также сообщила, что избирательная комиссия региона приняла для участия в выборах губернатора документы от представителя регионального отделения партии "Яблоко", предпринимателя Сергея Муштенко.

"Кандидат от Воронежского регионального отделения партии "Яблоко" Сергей Муштенко в субботу подал документы в избирательную комиссию", - сказала Сержантова.

Она добавила, что для участия в выборах также подал документы кандидат от регионального отделения Казачьей партии России воронежский адвокат Юрий Слепченко.

Ранее сообщалось, что 29 июня на конференции регионального отделения партии "Яблоко" по результатам тайного голосования воронежский предприниматель и блогер Сергей Муштенко был выдвинут для участия в выборах губернатора Воронежской области. Кроме него, на этой неделе подали в облизбирком документы представители партий "Едина Россия", "Родина", ЛДПР, КПРФ, "Справедливая Россия".

29 июня на конференции регионального отделения Казачьей партии России по результатам тайного голосования воронежский юрист и адвокат Юрий Слепченко был выдвинут для участия в выборах губернатора Воронежской области.

Об участии в выборах губернатора заявили, кроме Гусева, еще семь кандидатов от партий. От партии "Яблоко" к участию в выборах рекомендован воронежский предприниматель Сергей Муштенко, Казачья партия России проголосовала за участие в выборах адвоката Юрия Слепченко, "Справедливая Россия" делегировала на выборы редактора районной газеты "Россошь" Виталия Климова, партия "Родина" рекомендовала ученого Воронежского госуниверситета Аркадия Минакова.

От Партии роста кандидатом на пост губернатора Воронежской области выдвинут предприниматель Игорь Перевезенцев, от ЛДПР - координатор регионального отделения Олег Бурцев, КПРФ на пост главы региона выдвинула депутата областной думы Николая Воронина. Выборы губернатора Воронежской области состоятся 9 сентября, в единый день голосования.