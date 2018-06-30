Последний кандидат в губернаторы Воронежской области подал документы в облизбирком

ВОРОНЕЖ, 30 июня. /ТАСС/. Кандидат регионального отделения Партии роста Игорь Перевезенцев стал восьмым и последним представителем партий, которые подали документы в избирательную комиссию региона для участия в выборах губернатора Воронежской области. Перевезенцев подал документы в субботу, рассказала ТАСС ведущий консультант Воронежского облизбиркома Анастасия Сержантова.

"Кандидат от Партии роста Игорь Перевезенцев сегодня подал документы в избирательную комиссию Воронежской области, его документы приняты. На данный момент все восемь кандидатов на должность губернатора Воронежской области подали документы. Ранее только восемь партий уведомили нас о проведении своих конференций и выдвижении кандидатов", - сказала Сержантова, уточнив, что 30 июня - последний день приема документов.

Ранее сообщалось, что восемь партий выдвинули своих кандидатов на выборы губернатора Воронежской области, которые состоятся 9 сентября, в единый день голосования. Воронежское региональное отделение Казачьей партии России выдвинуло на выборы адвоката Юрий Слепченко, партия "Яблоко" делегировала предпринимателя Сергея Муштенко, представителем "Справедливой России" стал редактор районной газеты "Россошь" Виталий Климов, выдвиженцем от партии "Родина" - ученый Воронежского госуниверситета Аркадий Минаков.

Партия роста выбрала своим кандидатом на пост губернатора Воронежской области предпринимателя Игоря Перевезенцева, ЛДПР делегировала координатора регионального отделения Олега Бурцева, КПРФ - депутата областной думы Николая Воронина, а "Единая Россия", - врио губернатора Воронежской области Александра Гусева.