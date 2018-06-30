Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.06:
$ 62.76
€ 72.99
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Последний кандидат в губернаторы Воронежской области подал документы в облизбирком

Политика
30 июня, 16:00 UTC+3 ВОРОНЕЖ ВОРОНЕЖ 30, июня. /ТАСС

Прием документов завершается 30 июня

Поделиться
Материал из 1 страницы

ВОРОНЕЖ, 30 июня. /ТАСС/. Кандидат регионального отделения Партии роста Игорь Перевезенцев стал восьмым и последним представителем партий, которые подали документы в избирательную комиссию региона для участия в выборах губернатора Воронежской области. Перевезенцев подал документы в субботу, рассказала ТАСС ведущий консультант Воронежского облизбиркома Анастасия Сержантова.

"Кандидат от Партии роста Игорь Перевезенцев сегодня подал документы в избирательную комиссию Воронежской области, его документы приняты. На данный момент все восемь кандидатов на должность губернатора Воронежской области подали документы. Ранее только восемь партий уведомили нас о проведении своих конференций и выдвижении кандидатов", - сказала Сержантова, уточнив, что 30 июня - последний день приема документов.

Ранее сообщалось, что восемь партий выдвинули своих кандидатов на выборы губернатора Воронежской области, которые состоятся 9 сентября, в единый день голосования. Воронежское региональное отделение Казачьей партии России выдвинуло на выборы адвоката Юрий Слепченко, партия "Яблоко" делегировала предпринимателя Сергея Муштенко, представителем "Справедливой России" стал редактор районной газеты "Россошь" Виталий Климов, выдвиженцем от партии "Родина" - ученый Воронежского госуниверситета Аркадий Минаков.

Партия роста выбрала своим кандидатом на пост губернатора Воронежской области предпринимателя Игоря Перевезенцева, ЛДПР делегировала координатора регионального отделения Олега Бурцева, КПРФ - депутата областной думы Николая Воронина, а "Единая Россия", - врио губернатора Воронежской области Александра Гусева.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Воронежская область
Страны
Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Сотрудника "Водоканала" в Пермском крае уволили после его заявления о "налоге на дождь"
2
Суд в Стокгольме признал право польской PGNiG требовать снижения цены на российский газ
3
Что изменится в жизни россиян с 1 июля 2018 года
4
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
5
Путин утвердил Национальный план противодействия коррупции до 2020 года
6
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
7
"Внешность нестандартная — все, дурак": флешмоб #яучусьвидетьдушу для "особенных" детей
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости