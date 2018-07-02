Приморское отделение ЛДПР выдвинуло депутата Госдумы кандидатом на губернаторские выборы

ВЛАДИВОСТОК, 2 июля. /ТАСС/. Приморское регионально отделение Либерально-демократической партии России (ЛДПР) выдвинуло депутата Госдумы Андрея Андрейченко кандидатом на досрочные выборы губернатора Приморского края. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в региональном отделении партии.

"На партийной конференции единогласно было принято решение выдвинуть Андрея Андрейченко на досрочные выборы губернатора Приморья", - сказали в отделении ЛДПР.

Ранее сообщалось, что кандидатуры на губернаторских выборах уже определили региональные отделения партий "Единая Россия" и КПРФ. Первое выдвинуло действующего главу региона Андрея Тарасенко, а коммунисты утвердили кандидатуру председателя Приморской организации "Дети войны" Андрея Ищенко.

Андрей Андрейченко является депутатом Госдумы 7-го созыва, прошел по федеральному списку кандидатов ЛДПР. Член комитета по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям. С 2012 по 2016 годы являлся депутатом Думы города Владивостока по единому избирательному округу, входил в состав комитета по социальной политике и делам ветеранов.