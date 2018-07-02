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ЛДПР и Партия роста выдвинули кандидатов на выборы губернатора Кузбасса

Политика
2 июля, 6:52 UTC+3 КЕМЕРОВО КЕМЕРОВО 2, июля. /ТАСС

Кандидатом от ЛДПР стал депутат облсовета народных депутатов Игорь Украинцев, от Партии роста - уполномоченный по защите прав предпринимателей в регионе Елена Латышенко

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КЕМЕРОВО, 2 июля. /ТАСС/. ЛДПР и Партия роста направили документы для участия своих кандидатов в досрочных выборах губернатора региона, которые назначены на 9 сентября, сообщается в понедельник на сайте избирательной комиссии региона.

От ЛДПР выдвинут депутат облсовета народных депутатов, 32-летний Игорь Украинцев. "Субъект выдвижения Кемеровское региональное отделение Политической партии ЛДПР <…>, статус кандидата - выдвинут", - говорится в сообщении.

Как сообщал ТАСС, кандидатуру Украинцева рекомендовал высший совет ЛДПР, после чего за него проголосовали на региональной партийной конференции.

Также поступили документы от Партии роста, которая выдвинула кандидатом уполномоченного по защите прав предпринимателей в регионе, 42-летнюю Елену Латышенко. Ранее она сообщала ТАСС, что ее кандидатура была рекомендована федеральным политсоветом Партии роста и утверждена на региональной конференции.

Всего в настоящий момент за пост главы Кузбасса планируют бороться семь человек, в том числе три самовыдвиженца. Остальные - представители политических партий: помимо двух выше названных врио губернатора, 56-летний Сергей Цивилев от "Единой России", депутат кемеровского горсовета, 54-летний Юрий Скворцов от "Патриотов России". Определилось с кандидатом на выборы и региональное отделение "Справедливой России", им станет председатель Совета регионального отделения партии, депутата городского Совета народных депутатов Новокузнецка Татьяна Протас.

Последний раз выборы губернатора в Кузбассе проходили в 2015 году, тогда победил Аман Тулеев, руководивший регионом с 1997 года. Он ушел в отставку 1 апреля 2018 года после пожара в торговом центре "Зимняя вишня", унесшего жизни 60 человек. Врио губернатора был назначен Сергей Цивилев, который был заместителем губернатора с марта 2018 года.

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Кемеровская область Единый день голосования - 2018
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