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Представитель ЦИК России на выборах в Мексике высоко оценила организацию голосования

Политика
2 июля, 8:48 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 2, июля. /ТАСС

Секретарь Центризбиркома Майя Гришина отметила, что Национальный избирательный институт Мексики "провел огромную работу по подготовке к выборам"

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МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Представитель ЦИК РФ высоко оценила организацию выборов в Мексике 1 июля. Национальный избирательный институт Мексики проделал большую работу по подготовке к всеобщим выборам, явка была высокая, участки были оснащены необходимым оборудованием, сообщила в понедельник ТАСС секретарь Центризбиркома Майя Гришина, которая наблюдала за ходом голосования.

По приглашению Национального избирательного института Мексики она присутствовала на открытии одного из избирательных участков в Мехико, следила за ходом голосования и присутствовала при подсчете голосов.

"Мы наблюдали высокую явку избирателей, активность высокую. Национальный избирательный институт Мексики - аналог нашей Центральной избирательной комиссии - провел огромную работу по подготовке к выборам, это было видно на участках", - сказала Гришина.

Она отметила, что все избирательные участки были снабжены оборудованием, материалами для подсчета голосов. "Учитывая, что участковые избиркомы в Мексике состоят из представителей общественности, на высоком уровне был организован подсчет, все меры были приняты к тому, чтобы точно, прозрачно были подсчитаны голоса", - подчеркнула секретарь ЦИК.

В Мексике граждане выбирали президента, состав парламента, куда входят 128 сенаторов и 500 членов Палаты депутатов (нижней палаты). Одновременно с федеральными в 30 из 32 регионов были организованы выборы более чем на 17 тыс. должностей в местных органах власти, включая губернаторские посты.

Андрес Мануэль Лопес Обрадор, кандидат от коалиции левых сил "Вместе сотворим историю", победил на президентских выборах. Согласно предварительным данным, он набирает около 53-53,8% голосов, а его ближайший преследователь, представитель коалиции "Вперед, ради Мексики" Рикардо Анайя - порядка 22,1-22,8%. К настоящему времени все соперники Лопеса Обрадора, включая Анайю, Хосе Антонио Мида и Хайме Родригеса Кальдерона, признали поражение.

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