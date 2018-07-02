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Делегация американских конгрессменов встретилась с губернатором Санкт-Петербурга

Политика
2 июля, 9:35 UTC+3 САНКТ-ПЕТЕРБУРГ САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 2, июля. /ТАСС

Визит проходит на фоне подготовки российско-американского саммита 16 июля в Хельсинки

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 2 июля. /ТАСС/. Губернатор Санкт- Петербурга Георгий Полтавченко проводит встречу с делегацией Конгресса США. Об этом сообщает корреспондент ТАСС.

В состав делегации входят сенатор от штата Алабама, председатель комитета Конгресса по ассигнованиям Ричард Шелби, сенатор от штата Луизиана Джон Кеннеди, от штата Северная Дакота - Джон Хувэн, от штата Южная Дакота - Джон Тун, от Канзаса - Джерри Моран, от Монтаны - Стив Дэйнес, а также член Палаты представителей от штата Техас Кей Грэйнджер.

Со стороны правительства Санкт-Петербурга, помимо Полтавченко, во встрече участвуют председатель законодательного собрания города Вячеслав Макаров, вице- губернатор Олег Марков, председатель комитета по внешним связям Евгений Григорьев.

Делегация конгрессменов прибыла в Россию 30 июня. Первой их остановкой стал Санкт-Петербург. Затем они отправятся в Москву, где останутся до 5 июля. В российской столице у них состоятся встречи в Совете Федерации и МИД.

Визит проходит на фоне подготовки российско-американского саммита 16 июля в Хельсинки.

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