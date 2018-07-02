Девиз предвыборной программы Собянина будет "Мой район - мой город"

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Предвыборная программа кандидата в мэры Москвы и действующего градоначальника Сергея Собянина будет формироваться под девизом "Мой район - мой город" и учитывать пожелания жителей конкретных районов столицы. Как сообщил в понедельник журналистам председатель избирательного штаба кандидата Собянина Константин Ремчуков, такое решение было принято в связи с тем, что просьбы и наказы горожан в разных районах отличаются.

"У нас интенсивный период создания хорошей незанудной программы, но мы методологически для себя решили - и у нас здесь полное единодушие - что каждый район может иметь повестку, отличную от другого района. Наша сверхзадача - сделать программу развития Москвы с учетом специфики каждого района, чтобы была актуализирована идея "Мой район - мой город", - сказал он.

По словам Ремчукова, в настоящее время члены штаба изучают предложения москвичей по благоустройству районов, где они проживают. "Методология такая: есть общие проекты для Москвы, которые пронизывают весь город и будут реализованы, но мы хотим наметить проблематику и пути решения для каждых районов. Мы будем знать, что в районе самое актуальное, что нужно сделать", - пояснил он.

Ранее кандидат в мэры Собянин заявил, что его предвыборная программа будет сформирована к 1 августа на основе пожеланий и наказов москвичей.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.