Думский мандат Говорухина получит начальник столичного управления Татьяна Кривенко

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Начальник управления контроля департамента территориальных органов исполнительной власти Москвы Татьяна Кривенко получит мандат депутата Госдумы от "Единой России", ставший вакантным в связи со смертью главы думского комитета по культуре, режиссера Станислава Говорухина. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба партии по итогам заседания генсовета "Единой России".

"Генеральный совет "Единой России" предложил ЦИК РФ Татьяну Кривенко в качестве кандидата на замещение вакантного депутатского мандата Госдумы", - проинформировала пресс-служба, уточнив, что это решение было принято в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Говорухина, ушедшего из жизни 14 июня.

В настоящий момент, по данным пресс-службы, Кривенко занимает должность начальника организационно-методического управления, начальника управления контроля департамента территориальных органов исполнительной власти города Москвы, ранее она работала советником первого заместителя премьера правительства Москвы по социальной политике, затем - помощником вице-спикера Госдумы Людмилы Швецовой, советником отдела по обеспечению взаимодействия с субъектами РФ управления по организационному обеспечению деятельности Госдумы.

В решении Генерального совета "Единой России" отмечается, что кандидатура Кривенко предлагается ЦИК РФ в связи "с активным участием зарегистрированного кандидата в деятельности партии после выборов".

Говорухин избрался в Госдуму седьмого созыва по списку "Единой России", он был вторым номером в московской региональной группе. Возглавлял московский список мэр города Сергей Собянин.