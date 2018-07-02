Онлайн-приемная кандидата в мэры Москвы Собянина заработает в ближайшее время

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Москвичи смогут оставить предложения по улучшению жизни города, которые в будущем лягут в основу предвыборной кампании кандидата в мэры Москвы Сергея Собянина, на сайте sobyanin.ru. Об этом в понедельник сообщил ТАСС председатель избирательного штаба кандидата Собянина Константин Ремчуков.

"На сайте Сергея Собянина и его избирательного штаба sobyanin.ru в ближайшее время должна появиться строка с обратной связью, чтобы [москвичи могли] высказать пожелание и получить ответ. Сейчас этап такой, когда надо все собрать и умно интерполировать, чтобы эта программа максимально соответствовала вот самым актуальным чаяниям москвичей", - сказал собеседник агентства.

Ремчуков также напомнил, что 26 июня по адресу: Новый Арбат, дом № 36 открылась общественная приемная кандидата Собянина для сбора предложений и пожеланий москвичей. Приемная открыта со вторника по субботу с 10 до 17 часов, также для сбора предложений работает колл-центр приемной.

"Кто-то говорит: "Хочу, чтобы в этом году закончили реконструкцию на ВДНХ", <...> будем смотреть, сможем это сделать или нет. Или говорят: "Мне не нравится, что мусорный бак здесь стоит". Понятно, что если не нравится мусорный бак, нам нужно минимум пять или десять человек в этом доме спросить, всем ли не нравится или это просто каприз какой-то. Если мусорный бак можно просто перенести на другое место, то зачем это [предложение] тащить в программу", - пояснил Ремчуков.

Ранее кандидат в мэры Собянин заявил, что его предвыборная программа будет сформирована к 1 августа на основе пожеланий москвичей.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.