Лавров встретится с делегацией конгрессменов США 3 июля в Москве

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 3 июля в Москве проведет встречу с находящимися с визитом в России конгрессменами США. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в Департаменте информации и печати МИД РФ.

"Да, такая встреча пройдет 3 июля", - отметили собеседники агентства.

Делегация парламентариев США находится с визитом в России с 30 июня по 5 июля.

В состав миссии входят: сенатор от штата Алабама, председатель комитета Конгресса по ассигнованиям Ричард Шелби, сенатор от штата Луизиана Джон Кеннеди, от штата Северная Дакота - Джон Хувэн, от штата Южная Дакота - Джон Тун, от Канзаса - Джерри Моран, от Монтаны - Стив Дэйнес, а также член Палаты представителей от штата Техас Кей Грэйнджер.

Конгрессмены начали свою поездку с посещения Санкт- Петербурга, где в понедельник их принял губернатор Георгий Полтавченко. Вечером, как ожидается, они отправятся в Москву, где на 3 июля также запланированы встречи в Совете Федерации и Госдуме. Визит проходит на фоне подготовки российско-американского саммита 16 июля в Хельсинки.