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Лавров обсудил с главой МИД Ирана сирийский вопрос

Политика
2 июля, 19:34 дата обновления: 2 июля, 19:43 UTC+3

Главы внешнеполитических ведомств затронули вопросы проблематики пятого Каспийского саммита и двусторонних отношений

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф

© Антон Новодережкин/ТАСС

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в понедельник по телефону с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом сирийское урегулирование, проблематику пятого Каспийского саммита и двусторонние отношения. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили проблематику двустороннего взаимодействия, пятого Каспийского саммита и ряд аспектов сирийского урегулирования", - указали в дипведомстве.

Саммит глав прикаспийских государств (Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия и Туркменистан) пройдет в казахстанском Актау в начале августа. Планируется, что за день до этой встречи состоятся переговоры министров иностранных дел стран региона. Ожидается, что на саммите будет подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря.

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Персоны
Зариф, Мохаммад Джавад Лавров, Сергей Викторович
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