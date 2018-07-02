Лавров обсудил с главой МИД Ирана сирийский вопрос

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил в понедельник по телефону с главой МИД Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом сирийское урегулирование, проблематику пятого Каспийского саммита и двусторонние отношения. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

"Главы внешнеполитических ведомств обсудили проблематику двустороннего взаимодействия, пятого Каспийского саммита и ряд аспектов сирийского урегулирования", - указали в дипведомстве.

Саммит глав прикаспийских государств (Азербайджан, Иран, Казахстан, Россия и Туркменистан) пройдет в казахстанском Актау в начале августа. Планируется, что за день до этой встречи состоятся переговоры министров иностранных дел стран региона. Ожидается, что на саммите будет подписана Конвенция о правовом статусе Каспийского моря.