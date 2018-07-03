Ваш регион:
ЧМ-2018 по футболу
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 03.07:
$ 63.14
€ 73.47
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Секретарь Совбеза РФ обсудит на Камчатке безопасность на транспорте и экологию

Политика
3 июля, 0:06 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

В совещании примут участие главы регионов, входящих в состав ДФО, и руководители нескольких федеральных министерств

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев проведет в Петропавловске-Камчатском совещание по безопасности на транспорте и вопросам экологии. Об этом сообщили в пресс-службе СБ РФ.

"В Петропавловске-Камчатском Патрушев обсудит с главами регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и руководством ряда федеральных министерств и ведомств проблемы, связанные с безопасным использованием транспорта для населения, а также дополнительные меры по обеспечению экологической безопасности и рационального природопользования", - говорится в сообщении.

В августе 2017 года тематика транспортной безопасности была в центре внимания на совещании, которое Патрушев провел в Рязани. Говоря о проблемах в этой сфере в Центральном федеральном округе, секретарь Совбеза России констатировал, что эта сфера остается приоритетной целью для международного терроризма. "Поэтому создание подразделений транспортной безопасности является одним из ключевых звеньев в системе мер по защите транспортного комплекса и требует первоочередного внимания не только со стороны федеральных агентств по видам транспорта, контролирующих органов, но и субъектов транспортной инфраструктуры", - добавил он.

Кроме того, секретарь Совбеза раскритиковал ситуацию с автоперевозками, которыми в ЦФО зачастую занимаются частные лица, а не профессиональные организации.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Россия
Персоны
Патрушев, Николай Платонович
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Чего ждать в июле
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Эксперты рассказали, где смогут работать пожилые люди после повышения пенсионного возраста
2
В России вступил в силу закон, позволяющий определять пьяных водителей по анализу крови
3
В Баку и нескольких крупных городах Азербайджана прервали подачу электричества
4
В МИД назвали фейковым материал саудовского издания о допинге в сборной России
5
Экс-глава СВР: до нового Карибского кризиса США и России еще далеко
6
Песков заявил, что Путин прагматично относится к реакции на тему пенсионной реформы
7
В Таиланде нашли живыми пропавших в затопленной пещере школьников
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
источников много
ГЛАВНЫЙ ОДИН
Читайте ТАСС в Яндекс.Новости