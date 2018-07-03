Секретарь Совбеза РФ обсудит на Камчатке безопасность на транспорте и экологию

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев проведет в Петропавловске-Камчатском совещание по безопасности на транспорте и вопросам экологии. Об этом сообщили в пресс-службе СБ РФ.

"В Петропавловске-Камчатском Патрушев обсудит с главами регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и руководством ряда федеральных министерств и ведомств проблемы, связанные с безопасным использованием транспорта для населения, а также дополнительные меры по обеспечению экологической безопасности и рационального природопользования", - говорится в сообщении.

В августе 2017 года тематика транспортной безопасности была в центре внимания на совещании, которое Патрушев провел в Рязани. Говоря о проблемах в этой сфере в Центральном федеральном округе, секретарь Совбеза России констатировал, что эта сфера остается приоритетной целью для международного терроризма. "Поэтому создание подразделений транспортной безопасности является одним из ключевых звеньев в системе мер по защите транспортного комплекса и требует первоочередного внимания не только со стороны федеральных агентств по видам транспорта, контролирующих органов, но и субъектов транспортной инфраструктуры", - добавил он.

Кроме того, секретарь Совбеза раскритиковал ситуацию с автоперевозками, которыми в ЦФО зачастую занимаются частные лица, а не профессиональные организации.