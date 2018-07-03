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Делегация Конгресса США встретится с Лавровым, Володиным и Косачевым

Политика
3 июля, 0:13 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила надежду на то, что американские законодатели откажутся от штампов, связанных с Россией

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Делегация Конгресса США во вторник проведет в Москве встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, спикером Госдумы Вячеславом Володиным и председателем комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым.

Сами сенаторы рассчитывают, что в их программе будут дополнительные пункты. Глава делегации, сенатор от штата Алабама Ричард Шелби ранее заявил, что надеется на встречу в Москве с президентом России Владимиром Путиным. Но, как сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, такая встреча в графике Путина не значится.

Представители Конгресса США начали свой визит в РФ в субботу с посещения Санкт-Петербурга, где в воскресенье знакомились с его достопримечательностями, а в понедельник встретились с губернатором города Георгием Полтавченко. Вторник должен стать основным рабочим днем их визита, а в среду, накануне отъезда, они отметят День независимости США в американском посольстве.

Встреча в МИД

На Смоленской площади в понедельник подтвердили встречу конгрессменов с Лавровым. "Да, такая встреча пройдет 3 июля", - сообщили в Департаменте информации и печати министерства. Как ожидается, она состоится утром и с нее начнется программа конгрессменов в Москве.

Ранее официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова выразила надежду на то, что визит конгрессменов США "даст импульс восстановлению полноформатных межпарламентских обменов между нашими странами, которые в свое время были заморожены представителями Конгресса".

Сами американские парламентарии также говорят о необходимости улучшения отношений между Россией и США. Как отметил Шелби на встрече с Полтавченко, хотя Москва и Вашингтон, вероятно, всегда будут конкурентами, при этом им необязательно быть противниками. Кроме того, он высказался за улучшение отношений между двумя странами и выразил мнение, что также настроен президент США Дональд Трамп, который намерен встретиться со своим российским коллегой на двустороннем саммите в Хельсинки 16 июля.

Парламентский диалог

Делегацию американских сенаторов и конгрессменов в Госдуме будет принимать спикер палаты Вячеслав Володин. Встреча начнется в 13:00 мск, сообщил журналистам первый зампред нижней палаты парламента Александр Жуков.

В свою очередь глава думского комитета по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что "это первые российско-американские межпарламентские переговоры в стенах Госдумы с мая 2013 года". По его словам, на Охотном ряду рассчитывают, что визит членов Конгресса США "послужит устойчивой интенсификации парламентских контактов".

"Мы надеемся обсудить все ключевые проблемы двусторонней и международной повестки дня, в том числе сирийского урегулирования, формирования архитектуры безопасности во многих регионах планеты, а также возможные аспекты сотрудничества для размораживания российско-американского диалога и его последующего вывода на нормальную траекторию", - добавил глава комитета.

Переговоры в Совете Федерации пройдут во второй половине дня. С российской стороны в них примут участие представители верхней палаты парламента РФ во главе с Косачевым, который ранее заверил, что и в сенатском корпусе "готовы к диалогу с американскими политиками по проблемным вопросам". "Двусторонний парламентский диалог был прерван не по нашей вине и не по нашей инициативе на несколько лет, и любые шаги к его восстановлению мы можем только приветствовать, полностью отдавая себе отчет в наличии существенных разногласий с коллегами по целому кругу вопросов, - написал сенатор в своем блоге на сайте Совфеда. - Однако мы готовы к их обсуждению и главное, чего хотим избежать любой ценой: конфронтации по незнанию".

Между тем спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко выразила надежду на то, что американские законодатели после своего визита откажутся от ряда штампов, связанных с Россией, и, в частности, с ее экономикой, которая, по утверждению ряда западных политиков, терпит крах. "Это продукт русофобской политики, которая проводится в отношении России. Сенаторы должны быть людьми информированными, образованными и очень жаль, что они пользуются такими расхожими примитивными штампами в отношении нашей страны. Я надеюсь, что их поездка в Россию уж точно изменит их мнение", - сказала она в эфире программы "Вести в субботу" на телеканале "Россия 1".

Матвиенко также рассчитывает, что визит американской делегации послужит началом возобновления парламентских контактов между Россией и США.

Делегация Конгресса

Делегация американских парламентариев находится с визитом в России с 30 июня по 5 июля. В ее состав входят: сенатор от штата Алабама, председатель комитета Конгресса по ассигнованиям Ричард Шелби, сенатор от штата Луизиана Джон Кеннеди, от штата Северная Дакота - Джон Хувэн, от штата Южная Дакота - Джон Тун, от Канзаса - Джерри Моран, от Монтаны - Стив Дэйнес, а также член Палаты представителей от штата Техас Кей Грэйнджер.

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Персоны
Трамп, Дональд Лавров, Сергей Викторович Песков, Дмитрий Сергеевич Слуцкий, Леонид Эдуардович Жуков, Александр Дмитриевич Володин, Вячеслав Викторович Захарова, Мария Владимировна Путин, Владимир Владимирович Косачев, Константин Иосифович Матвиенко, Валентина Ивановна Полтавченко, Георгий Сергеевич
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