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Министр инвестиционного развития Якутии сообщил о своей отставке

Политика
3 июля, 6:43 UTC+3 ЯКУТСК ЯКУТСК 3, июля. /ТАСС

Антон Сафронов планирует продолжить работу по привлечению частных инвесторов и формированию совместных предприятий

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ЯКУТСК, 3 июля. /ТАСС/. Министр инвестиционного развития и предпринимательства Якутии Антон Сафронов сообщил об отставке по собственному желанию. Об этом он написал во вторник на своей странице в социальной сети Facebook.

Ранее врио главы региона Айсен Николаев преобразовал руководимое Сафроновым ведомство в министерство предпринимательства, торговли и туризма республики, передав функции инвестиционной политики в министерство экономики. Местные СМИ также сообщали о проверке правоохранительных органов в отношении министра из-за подозрений в сокрытии информации о виде на жительство в иностранном государстве.

"Вчера я принял добровольное решение подать в отставку. В любом случае, хочу сказать, что я остаюсь в родной Якутии. Планирую продолжить работу по привлечению частных инвесторов и формированию совместных предприятий, что позволит создавать новые высокотехнологичные рабочие места", - написал он.

36-летний Сафронов был назначен министром инвестиционного развития и предпринимательства в январе 2017 года. В 2011 году окончил Гарвардский университет и Массачусетский технологический институт (MIT) по программе двойного обучения. До назначения министром работал в компаниях Halliburton, Shell, Total.

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Николаев, Айсен Сергеевич
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