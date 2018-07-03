Министр инвестиционного развития Якутии сообщил о своей отставке

ЯКУТСК, 3 июля. /ТАСС/. Министр инвестиционного развития и предпринимательства Якутии Антон Сафронов сообщил об отставке по собственному желанию. Об этом он написал во вторник на своей странице в социальной сети Facebook.

Ранее врио главы региона Айсен Николаев преобразовал руководимое Сафроновым ведомство в министерство предпринимательства, торговли и туризма республики, передав функции инвестиционной политики в министерство экономики. Местные СМИ также сообщали о проверке правоохранительных органов в отношении министра из-за подозрений в сокрытии информации о виде на жительство в иностранном государстве.

"Вчера я принял добровольное решение подать в отставку. В любом случае, хочу сказать, что я остаюсь в родной Якутии. Планирую продолжить работу по привлечению частных инвесторов и формированию совместных предприятий, что позволит создавать новые высокотехнологичные рабочие места", - написал он.

36-летний Сафронов был назначен министром инвестиционного развития и предпринимательства в январе 2017 года. В 2011 году окончил Гарвардский университет и Массачусетский технологический институт (MIT) по программе двойного обучения. До назначения министром работал в компаниях Halliburton, Shell, Total.