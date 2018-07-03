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Партия пенсионеров выдвинула на выборы губернатора Приморья главу регионального отделения

Политика
3 июля, 6:58 UTC+3 ВЛАДИВОСТОК ВЛАДИВОСТОК 3, июля. /ТАСС

Юлия Толмачева является депутатом законодательного собрания края, членом комитета по социальной политике и защите прав граждан

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ВЛАДИВОСТОК, 3 июля. /ТАСС/. Приморское региональное отделение Партии пенсионеров за социальную справедливость выбрало кандидатом на досрочных выборах губернатора Приморья главу регионального отделения, депутата краевого парламента Юлию Толмачеву. Об этом во вторник рассказала ТАСС сама Толмачева.

"Приморское отделение Партии пенсионеров выбрало меня кандидатом от партии на досрочные выборы губернатора края", - сказала депутат.

Ранее сообщалось, что кандидатуры на губернаторских выборах уже определили региональные отделения партий "Единая Россия", КПРФ и ЛДПР. Первое выдвинуло действующего главу региона Андрея Тарасенко, коммунисты утвердили кандидатуру председателя Приморской организации "Дети войны" Андрея Ищенко, а от либерал-демократов на выборы пойдет депутат Госдумы Андрей Андрейченко.

Юлия Толмачева является депутатом законодательного собрания Приморского края, членом комитета по социальной политике и защите прав граждан и председателем правления регионального отделения Партии пенсионеров. С 2003 года она также является председателем коллегии адвокатов "ПРАВО".

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