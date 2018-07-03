РФ предложит на Генассамблее ООН уголовно-правовую конвенцию по кибербезопасности

ООН, 3 июля. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Россия в начале осени предложит Генассамблее ООН принять свой проект уголовно-правовой конвенции по кибербезопасности. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС директор Департамента по вопросам новых вызовов и угроз (ДНВ) МИД России Илья Рогачев.

"Мы подготовили проект уголовно-правовой конвенции и нужно, чтобы на основе этого или какого-то другого проекта была начата дискуссия по этому вопросу, - сказал он. - Вопрос будет вынесен на обсуждение в рамках третьего комитета [Генассамблеи] в сентябре - начале октября".

"Цель этой резолюции состоит в том, чтобы начать дискуссию по существу проблем, которые поднимаются в нашем проекте конвенции по борьбе с преступностью в сфере информационно-компьютерных технологий (ИКТ)", - добавил дипломат. Как обратил внимание собеседник ТАСС, это большой и новаторский проект, но он необходим, чтобы была основа для начала дискуссии.

"Пока нас только критикуют за "потакания каким-то киберхакерам, киберпреступникам", но никаких реальных предложений "на столе" нет, есть только наш проект", - заметил он. "Подготовка этого проекта резолюции заняла у нас около полутора лет", - поделился Рогачев.

Альтернатива Будапештской конвенции

Глава ДНВ МИД пояснил, что данная резолюция предлагается как альтернатива Будапештской конвенции (Конвенции Совета Европы по киберпреступности) 2001 года. Представители западных стран, по словам дипломата, по-прежнему "предлагают дискутировать только на основе присоединения к Будапештской конвенции 2001 года".

"Но там есть положения, которые неприемлемы для нас. Это статья 32, параграф B, о трансграничном доступе к данным, - подчеркнул он. - Как это делается (согласно Будапештской конвенции - прим. ТАСС), мы знаем, это просто нарушение авторских прав, частной собственности, вмешательство во внутренние дела другого государства", - информировал представитель МИД РФ.

При этом, как отметил собеседник ТАСС, российский проект конвенции также предполагает обмен данными "но на другой основе, на сугубо правовой". "Об этом надо договариваться", - подчеркнул Рогачев. "Наш проект предусматривает равноправное взаимодействие на основе сотрудничества в уголовно-правовой сфере между различными государствами, действующих механизмов или создания новых. Это надо обговаривать, обсуждать", - добавил он.

"Пока мы застряли на этапе "либо Будапештская конвенция, либо ничего". Мы считаем, неправильно ставить так вопрос", - заключил глава ДНВ МИД.

Будапештская конвенция по борьбе с киберпреступностью принята Советом Европы 23 ноября 2001 года. Этот документ позволяет регулировать действия различных государств при осуществлении борьбы с преступлениями в интернете. Российскую сторону не устроила возможность зарубежных спецслужб вмешиваться без официального уведомления в деятельность компьютерных сетей РФ, так как это может угрожать ее безопасности и суверенитету.