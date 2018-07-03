РФ предложит на Генассамблее ООН уголовно-правовую конвенцию по кибербезопасности

ООН, 3 июля. /Корр. ТАСС Мария Хренова/. Россия в начале осени предложит Генассамблее ООН принять свой проект уголовно-правовой конвенции по кибербезопасности. Об этом сообщил корреспонденту ТАСС директор Департамента по вопросам новых вызовов и угроз (ДНВ) МИД России Илья Рогачев.
"Мы подготовили проект уголовно-правовой конвенции и нужно, чтобы на основе этого или какого-то другого проекта была начата дискуссия по этому вопросу, - сказал он. - Вопрос будет вынесен на обсуждение в рамках третьего комитета [Генассамблеи] в сентябре - начале октября".
"Цель этой резолюции состоит в том, чтобы начать дискуссию по существу проблем, которые поднимаются в нашем проекте конвенции по борьбе с преступностью в сфере информационно-компьютерных технологий (ИКТ)", - добавил дипломат. Как обратил внимание собеседник ТАСС, это большой и новаторский проект, но он необходим, чтобы была основа для начала дискуссии.
"Пока нас только критикуют за "потакания каким-то киберхакерам, киберпреступникам", но никаких реальных предложений "на столе" нет, есть только наш проект", - заметил он. "Подготовка этого проекта резолюции заняла у нас около полутора лет", - поделился Рогачев.
Глава ДНВ МИД пояснил, что данная резолюция предлагается как альтернатива Будапештской конвенции (Конвенции Совета Европы по киберпреступности) 2001 года. Представители западных стран, по словам дипломата, по-прежнему "предлагают дискутировать только на основе присоединения к Будапештской конвенции 2001 года".
"Но там есть положения, которые неприемлемы для нас. Это статья 32, параграф B, о трансграничном доступе к данным, - подчеркнул он. - Как это делается (согласно Будапештской конвенции - прим. ТАСС), мы знаем, это просто нарушение авторских прав, частной собственности, вмешательство во внутренние дела другого государства", - информировал представитель МИД РФ.
При этом, как отметил собеседник ТАСС, российский проект конвенции также предполагает обмен данными "но на другой основе, на сугубо правовой". "Об этом надо договариваться", - подчеркнул Рогачев. "Наш проект предусматривает равноправное взаимодействие на основе сотрудничества в уголовно-правовой сфере между различными государствами, действующих механизмов или создания новых. Это надо обговаривать, обсуждать", - добавил он.
"Пока мы застряли на этапе "либо Будапештская конвенция, либо ничего". Мы считаем, неправильно ставить так вопрос", - заключил глава ДНВ МИД.
Будапештская конвенция по борьбе с киберпреступностью принята Советом Европы 23 ноября 2001 года. Этот документ позволяет регулировать действия различных государств при осуществлении борьбы с преступлениями в интернете. Российскую сторону не устроила возможность зарубежных спецслужб вмешиваться без официального уведомления в деятельность компьютерных сетей РФ, так как это может угрожать ее безопасности и суверенитету.