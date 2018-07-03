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ЦИК Якутии принял документы от шести кандидатов на пост главы региона

Политика
3 июля, 9:43 UTC+3 ЯКУТСК ЯКУТСК 3, июля. /ТАСС

Досрочные выборы главы региона и мэра Якутска, а также выборы в региональный парламент пройдут 9 сентября

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ЯКУТСК, 3 июля. /ТАСС/. Представители партий "Родина" и "Справедливая Россия" во вторник сдали документы в избирательную комиссию Якутии для участия в выборах главы региона. Всего документы приняты от шести претендентов, сообщил во вторник ТАСС заместитель председателя ЦИК Якутии Александр Власов.

Досрочные выборы главы региона и мэра Якутска, а также выборы в региональный парламент пройдут 9 сентября, в единый день голосования. Ранее избирательная комиссия приняла документы от кандидатов на пост главы региона, выдвинутых партиями "Единая Россия", ЛДПР, КПРФ, "Партией социальных реформ - прибыль от народных ресурсов - народу".

"ЦИК Якутии во вторник принял документы о выдвижении кандидатов на должность главы Якутии от представителя партии "Родина" Алексея Лаптева, а также члена партии "Справедливая Россия" Владимира Богданова. Пока у нас шесть кандидатов, будем ждать до 24:00 (18:00 мск)", - сказал Власов.

38-летний Лаптев является председателем регионального отделения партии "Родина", ранее неоднократно выдвигался в качестве кандидата на выборах в представительные органы муниципалитетов Якутии и в качестве регионального кандидата в Госдуму.

44-летний Богданов является председателем Мирнинского отделения партии "Справедливая Россия", а также депутатом районного совета народных депутатов.

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