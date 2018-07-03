Матвиенко намерена встретиться с руководством КНР в рамках визита в эту страну 3-5 июля

ЧИТА, 3 июля. /ТАСС/. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сообщила, что планирует встретиться с руководством Китая во время посещения этой страны, чтобы обсудить вопросы двустороннего сотрудничества, а также взаимодействие по актуальным международным вопросам. Ожидается, что визит пройдет с 3 по 5 июля.

"Планируются встречи с руководством Китайской Народной Республики. Обсуждение как вопросов двустороннего сотрудничества, так и взаимодействия по актуальным международным вопросам. [Запланировано] Посещение ряда объектов, насыщенная программа. Надеюсь, что она будет результативной", - сказала журналистам Матвиенко, которая находится в Забайкальском крае в рабочей поездке.

Она напомнила, что в Китае будет проходить четвертое заседание межпарламентской комиссии по сотрудничеству между Федеральным собранием России и парламентом Китая. "В рамках этого заседания мы актуализируем наше взаимодействие, уточним дорожную карту, план на следующий год. Такие комиссии проходят раз в год и потом являются ориентиром для нашей работы на следующий период", - отметила сенатор.

Матвиенко подчеркнула, что сотрудничество с КНР для России имеет особое значение. "Это один из наших основных стратегических партнеров. Это страна, с которой объемы сотрудничества экономического, инвестиционного, гуманитарного растут из года в год. Мы придаем огромное значение сотрудничеству с нашим важнейшим партнером", - сказала спикер Совфеда.