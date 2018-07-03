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Воробьев собрал подписи для муниципального фильтра на выборах губернатора Подмосковья

Политика
3 июля, 12:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Окончательный список зарегистрированных кандидатов будет сформирован 15 июля

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Губернатор Московской области Андрей Воробьев

Губернатор Московской области Андрей Воробьев

© Владимир Гердо/ТАСС

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Кандидат на пост губернатора Московской области от партии "Единая Россия" и действующий глава региона Андрей Воробьев собрал необходимое количество подписей депутатов муниципальных представительных органов и глав муниципальных образований Подмосковья для преодоления муниципального фильтра. Об этом ТАСС сообщила во вторник секретарь Московского областного регионального отделения "Единой России" Лидия Антонова.

"Региональное отделение партии "Единая Россия" сообщает о том, что необходимое количество подписей для прохождения муниципального фильтра кандидатом от партии Андреем Воробьевым собрано. В установленные избирательным законодательством сроки подписи будут направлены в Мособлизбирком", - сказала Антонова.

Ранее сообщалось, что к следующему этапу выборной кампании перешли кандидаты от десяти партий. Кроме "Единой России" своих кандидатов выдвинули: партия "Справедливая Россия" - Игоря Чистюхина, КПРФ - Константина Черемисова, ЛДПР - Кирилла Жигарева, Партия роста - Бориса Надеждина, "Альянс зеленых" - Лилию Белову, партия "Яблоко" - Николая Дижура, партия "Коммунисты России" - Владимира Рязанова, партия "Родина" - Максима Шингаркина, ПАРНАС - Алексея Дуленкова.

Каждому претенденту необходимо заручиться не менее 196 подписями в свою поддержку и подать их в Мособлизбирком до 5 июля включительно. Окончательный состав зарегистрированных кандидатов станет известен 15 июля. Выборы губернатора Подмосковья пройдут 9 сентября, в единый день голосования.

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