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Кремль не комментирует сообщения, что Болтон обсуждал с Путиным вывод войск Ирана из Сирии

Политика
3 июля, 13:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков отметил, что о встрече президента России с помощником президента США "добавить нечего"

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Кремль не комментирует сообщения СМИ о содержании встречи президента РФ Владимира Путина с помощником президента США но нацбезопасности Джоном Болтоном.

"Мы сообщили все, что полагали необходимым сообщить по итогам встречи Путина с Болтоном, больше нам добавить нечего в настоящий момент", - сказал пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать публикации о том, что Болтон якобы просил Путина повлиять на Иран с тем, чтобы вывести иранские войска из Сирии.

Как сообщил по итогам встречи 27 июня помощник президента РФ Юрий Ушаков, Путин и Болтон обсудили целый комплекс вопросов, в том числе региональную проблематику "с акцентом на Сирию". Среди прочего, по словам Ушакова, Путин и Болтон обсудили некоторые идеи, которые президенты РФ и США могли бы реализовать в ходе предстоящей встречи в Хельсинки 16 июля и, "в частности, это касается сирийской проблематики, гуманитарного досье в контексте Сирии".

В свою очередь, Болтон 1 июля заявил, что у Путина и Трампа "есть возможности для проведения более масштабных переговоров по оказанию помощи в выводе иранских войск из Сирии". Помощник лидера США допустил "возможность достижения договоренностей с Россией" в этом вопросе.

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Темы
Кризис в Сирии Встреча Путина и Трампа в Хельсинки
Персоны
Болтон, Джон Трамп, Дональд Ушаков, Юрий Викторович Путин, Владимир Владимирович
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