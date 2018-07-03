Кремль не комментирует сообщения, что Болтон обсуждал с Путиным вывод войск Ирана из Сирии

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Кремль не комментирует сообщения СМИ о содержании встречи президента РФ Владимира Путина с помощником президента США но нацбезопасности Джоном Болтоном.

"Мы сообщили все, что полагали необходимым сообщить по итогам встречи Путина с Болтоном, больше нам добавить нечего в настоящий момент", - сказал пресс-секретарь лидера РФ Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать публикации о том, что Болтон якобы просил Путина повлиять на Иран с тем, чтобы вывести иранские войска из Сирии.

Как сообщил по итогам встречи 27 июня помощник президента РФ Юрий Ушаков, Путин и Болтон обсудили целый комплекс вопросов, в том числе региональную проблематику "с акцентом на Сирию". Среди прочего, по словам Ушакова, Путин и Болтон обсудили некоторые идеи, которые президенты РФ и США могли бы реализовать в ходе предстоящей встречи в Хельсинки 16 июля и, "в частности, это касается сирийской проблематики, гуманитарного досье в контексте Сирии".

В свою очередь, Болтон 1 июля заявил, что у Путина и Трампа "есть возможности для проведения более масштабных переговоров по оказанию помощи в выводе иранских войск из Сирии". Помощник лидера США допустил "возможность достижения договоренностей с Россией" в этом вопросе.