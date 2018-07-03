Кандидат от "Справедливой России" сдал подписи для регистрации в мэры Москвы

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Глава муниципального округа Таганский Илья Свиридов, выдвинутый в кандидаты в мэры Москвы партией "Справедливая Россия", сдал во вторник в Мосгоризбирком документы и подписи муниципальных депутатов, необходимые для регистрации, передает корреспондент ТАСС.

Ранее 21 мая партия выдвинула главу округа в качестве кандидата на пост мэра, 6 июня Свиридов подал в Московскую городскую избирательную комиссию документы, необходимые для выдвижения его кандидатом на должность градоначальника.

Претендент на пост мэра, чтобы зарегистрироваться кандидатом на выборы, должен собрать подписи 110 муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях. Кандидат-самовыдвиженец также должен заручиться поддержкой 36 тыс. избирателей. Согласно регламенту, документы на выдвижение кандидатами в мэры Мосгоризбирком принимает до 18:00 мск 2 июля, на регистрацию - до 18:00 мск 3 июля, к 13 июля столичный избирком может сформировать окончательный список кандидатов в мэры Москвы после того, как проверит на соответствие поданные претендентами документы на регистрацию.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.