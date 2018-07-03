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Дегтярев сдал в Мосгоризбирком подписи для регистрации кандидатом в мэры Москвы от ЛДПР

Политика
3 июля, 14:08 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Михаил Дегтярев сдал подписи 120 муниципальных депутатов

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Выдвинутый от ЛДПР в мэры Москвы глава комитета Госдумы по физкультуре и спорту Михаил Дегтярев сдал во вторник в Мосгоризбирком документы, подписи муниципальных депутатов и избирателей, необходимые для регистрации кандидатом в градоначальники столицы, передает корреспондент ТАСС.

"Мы сдаем 120 подписей муниципальных депутатов, собранных в 120 муниципальных образованиях от абсолютно всех политических партиях и самовыдвиженцев. В основе предвыборной программы "Порядок, комфорт, достаток 2.0" будут наказы москвичей, которые мы собрали в процессе сбора подписей муниципальных депутатов", - сказал Дегтярев журналистам.

Как сообщалось ранее, московское городское отделение ЛДПР выдвинуло Дегтярева 20 июня, на следующий день он подал пакет документов в столичный избирком для выдвижения.

Дегтярев уже баллотировался на пост столичного градоначальника на прошлых выборах, в 2013 году. Он набрал 2,86% голосов и занял пятое место из шести.

Претендент на пост мэра, чтобы зарегистрироваться кандидатом на выборы, должен собрать подписи 110 муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях. Кандидат-самовыдвиженец также должен заручиться поддержкой 36 тыс. избирателей. Согласно регламенту, документы на выдвижение кандидатами в мэры Мосгоризбирком принимает до 18:00 2 июля, на регистрацию - до 18:00 3 июля. К 13 июля столичный избирком может сформировать окончательный список кандидатов в мэры Москвы после того, как проверит на соответствие поданные претендентами документы на регистрацию.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.

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