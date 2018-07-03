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Более 40% участков на выборах губернатора Подмосковья будут оборудованы КОИБами

Политика
3 июля, 15:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Избирательная кампания по выборам главы региона стартовала 7 июня

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Порядка 1700 комплексов обработки избирательных бюллетеней (КОИБов) будет использоваться на выборах губернатора Московской области 9 сентября, ими будет оборудовано более 40% участков. Об этом во вторник сообщила журналистам председатель избирательной комиссии Московской области Эльмира Хаймурзина.

"У нас постоянных участков 4166. Более 40% всех наших участков будут оснащены КОИБами в день голосования, <...> порядка 1700 КОИБов будет использоваться на избирательных участках Московской области", - сказала она.

Избирательная кампания по выборам губернатора Московской области стартовала 7 июня, выдвижение завершилось 27 июня, 15 июля будет известен окончательный список кандидатов после того, как они преодолеют муниципальный фильтр.

К этому этапу выборной кампании перешли кандидаты от десяти партий. "Единая Россия" выдвинула Андрея Воробьева, партия "Справедливая Россия" - Игоря Чистюхина, КПРФ - Константина Черемисова, ЛДПР - Кирилла Жигарева, "Партия роста" - Бориса Надеждина, "Альянс зеленых" - Лилию Белову, партия "Яблоко" - Николая Дижура, партия "Коммунисты России" - Владимира Рязанова, партия "Родина" - Максима Шингаркина, "Парнас" - Алексея Дуленкова.

Выборы губернатора Подмосковья пройдут 9 сентября, в единый день голосования.

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