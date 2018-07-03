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Два кандидата в мэры Москвы сняли свои кандидатуры

Политика
3 июля, 16:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

От участия в предвыборной кампании отказались Александр Милованкин и Станислав Полищук

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Члены Мосгоризбиркома приняли отказ кандидата-самовыдвиженца, ведущего инженера ООО "Газпром информ" Александра Милованкина и кандидата от партии "Партия социальных реформ - прибыль от народных ресурсов - народу" Станислава Полищука участвовать в предвыборной кампании по выборам мэра Москвы. Соответствующее решение было принято во вторник, передает корреспондент ТАСС.

"Поступило заявление от кандидата на должность мэра Москвы Александра Милованкина о том, что он снимает свою кандидатуру. Аналогичное заявление поступило от кандидата Станислава Полищука. Предлагается принять к сведению заявления о снятии кандидатур", - сказала член Мосгоризбиркома Рима Кузнецова.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.

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