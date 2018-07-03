Лавров обсудил с делегацией Конгресса США восстановление диалога между законодателями

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с делегацией Конгресса США в Москве обсудил возможность восстановления российско-американского диалога по линии парламентов. Об этом сообщили во вторник в МИД РФ по итогам переговоров.

"Особое внимание было уделено возможностям восстановления контактов по линии органов законодательной власти", - говорится в сообщении, размещенном на сайте дипведомства.

Как указали в министерстве, стороны обсудили подготовку встречи лидеров РФ и США Владимира Путина и Дональда Трампа в Хельсинки 16 июля, а также ряд международных и региональных проблем.

В состав делегации американских парламентариев входят сенатор от штата Алабама, председатель комитета Конгресса по ассигнованиям Ричард Шелби, сенатор от штата Луизиана Джон Кеннеди, от штата Северная Дакота Джон Хувэн, от штата Южная Дакота Джон Тун, от Канзаса Джерри Моран, от Монтаны Стив Дэйнес, а также член Палаты представителей от штата Техас Кей Грэйнджер.

Конгрессмены прибыли в Россию в субботу. Первой их остановкой стал Санкт-Петербург. В понедельник они приехали в Москву, где останутся до 5 июля.