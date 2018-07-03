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Основатель "СУ-155" подал в Мосгоризбирком подписи для регистрации кандидатом в мэры

Политика
3 июля, 17:23 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 3, июля. /ТАСС

Михаил Балакин отметил, что "работа по сбору подписей была непростая", однако ему удалось набрать необходимое количество

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МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Основатель обанкротившейся компании-застройщика "СУ-155", действующий депутат Мосгордумы Михаил Балакин сдал в Мосгоризбирком подписи муниципальных депутатов и избирателей, необходимых для регистрации кандидатом в мэры Москвы, передает во вторник корресподент ТАСС.

"Работа по сбору подписей была непростая, но все-таки удалось собрать необходимо количество подписей, подал - 112", - сказал Балакин журналистам.

20 июня он подал в Мосгоризбирком документы для выдвижения кандидатом на пост мэра столицы от партии "Союз горожан".

Ранее сообщалось, что по итогам 2017 года Балакин задекларировал наименьший доход среди депутатов столичного парламента - 52 тыс. рублей.

Компания "СУ-155" была создана в 1993 году Балакиным на базе возглавляемого им строительного управления Главмосстроя. Финансовые проблемы начались в конце 2014 года, компания имеет просроченные обязательства перед дольщиками в 14 регионах России. В декабре 2015 года к решению проблемы подключилось федеральное правительство, в каждом регионе были разработаны алгоритмы по решению вопросов застройки проблемных объектов при участии АКБ "Российский капитал", который выступил в роли банка-санатора. Достройка объектов продолжается и сейчас.

О выборах

Претендент на пост мэра, чтобы зарегистрироваться кандидатом на выборы, должен собрать подписи 110 муниципальных депутатов в 110 муниципальных образованиях. Кандидат-самовыдвиженец также должен заручиться поддержкой 36 тыс. избирателей.

Согласно регламенту, документы на выдвижение кандидатами в мэры Мосгоризбирком принимал до 18:00 2 июля, на регистрацию принимает до 18:00 3 июля. К 13 июля столичный избирком может сформировать окончательный список кандидатов в мэры Москвы после того, как проверит на соответствие поданные претендентами документы на регистрацию.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.

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