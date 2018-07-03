Кандидат в мэры Москвы от Социал-демократической партии России снимется в пользу Собянина

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Кандидат в мэры Москвы от Социал-демократической партии России Сираждин Рамазанов намерен снять свою кандидатуру в пользу другого претендента на этот пост - Сергея Собянина. Об этом он сообщил во вторник ТАСС.

"Решил сняться в пользу Собянина. Мы уже почти собрали подписи [для прохождения муниципального фильтра]. Мы собираемся пойти в [Московскую городскую избирательную] комиссию, отказаться", - сказал он.

Рамазанов объяснил, что партия приняла решение о снятии своего кандидата из-за высокого рейтинга действующего градоначальника, а также чтобы сконцентрироваться на выборах в других регионах России. "Нас устраивает его [Собянина] программа, мы надеемся, что мы передадим ему нашу программу, и он ее тоже реализует", - добавил он.

Выборы мэра Москвы пройдут 9 сентября, в единый день голосования.