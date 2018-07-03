Десять кандидатов поборются за пост губернатора Кузбасса

КЕМЕРОВО, 3 июля. /ТАСС/. Избирательная комиссия Кемеровской области завершила прием документов от кандидатов на участие в досрочных выборах губернатора, которые пройдут 9 сентября, в единый день голосования, сообщили ТАСС в избиркоме региона во вторник.

"Сегодня Избирательная комиссия Кемеровской области завершила прием документов на выдвижение кандидатов на досрочные выборы губернатора Кемеровской области <…> Всего 10 кандидатов, из них семь выдвинуты политическими партиями и трое самовыдвиженцев", - сказал собеседник агентства. По данным облизбиркома, в 2015 году первоначально выдвигались семь человек, в том числе один самовыдвиженец, пять из них были зарегистрированы в качестве кандидатов.

В этот раз "Единую Россию" представляет 56-летний врио губернатора, беспартийный Сергей Цивилев, ЛДПР - член партии, депутат парламента Кузбасса, 32-летний Игорь Украинцев, КПРФ - 67-летний секретарь Кемеровского областного комитета партии Владимир Карпов, Партию роста - бизнес-омбудсмен региона, 42-летняя Елена Латышенко, "Патриотов России" - депутат Кемеровского горсовета, 54-летний Юрий Скворцов.

"Справедливая Россия" выдвинула на выборы председателя Совета регионального отделения партии, депутата городского Совета народных депутатов Новокузнецка, 49-летнюю Татьяну Протас, "Партия Социальных Реформ - Прибыль от природных ресурсов-народу" - гендиректора компании "НК РЭТ", 39-летнюю Аксинью Гурьянову.

В числе трех самовыдвиженцев - экс-замгубернатора по строительству, директор по развитию компании "Гарант-К42", 44-летний Эдуард Балабан, 41-летняя кемеровчанка, предприниматель Елена Щеклеина, а также 51-летний житель Новокузнецка Виктор Смирнов, председатель совета Кемеровской региональной общественной организации "Центр социально-экономического развития населения".

Почти все кандидаты - жители Кемеровской области, за исключением Гурьяновой, ее местом жительством указана Москва. Абсолютное большинство заявившихся не судимы, кроме Смирнова: у него две судимости по статье "Побои" - одна из них погашена в 2013 году, вторая - снята в 2015-м. Из всех подавших документы только двое принимали или заявлялись на участие в выборах губернатора в 2015 году - это Скворцов и Смирнов. В этих выборах впервые с 1997 года планируют участвовать женщины-кандидаты.

Регистрация на выборы

Процедура регистрации кандидатов будет проходить с 20 по 30 июля включительно.

"Кандидаты на должность губернатора Кемеровской области, которые выдвинуты политическими партиями, и одномандатники должны собрать подписи 208 депутатов или/и глав, выбранных на муниципальных выборах. Кроме этого, кандидаты- самовыдвиженцы дополнительно должны собрать подписи избирателей, их количество, минимальный порог - 10 тыс. 153, максимально в комиссию кандидат должен представить 11 тыс. 168", - добавили в избиркоме.

Последний раз главу региона выбирали в 2015 году, тогда победил Аман Тулеев, руководивший Кузбассом с 1997 гола. Он ушел в отставку после пожара в торговом центре "Зимняя вишня", унесшем жизни 60 человек. Врио губернатора был назначен Сергей Цивилев.